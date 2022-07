Governo | Toti | ' al lavoro Draghi bis senza m5S'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Ora subito alper ilbis. Possibilmentequel Movimento 5 Stelle che oggi ha dimostrato la sua vera es: un partito anti modernista, anti sistema, anti italiano e totalmente inaffidabile". Lo scrive nelle sue pagine social il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni. "Mi aspetto che tutte le forze responsabili del Paese, nel centrodestra come nel centrosinistra facciano sentire al più presto la loro voce in tal senso. Chiunque per interesse di partito volesse cavalcare i capricci e le contorsioni di questa pessima politica si porrebbe sullo stesso livello dei grillini, condividendo le loro responsabilità. I voti in Parlamento di Italia al Centro consono a disposizione di unbis, ...

... rispondendo alla domanda di un giornalista riguardo la crisi diin Italia. Parlando nella ... 17:38: i voti ci sono anche senza la zavorra grillina 'Borsa in picchiata, spread in salita, ...I nostri parlamentari hanno sempre sostenuto ilpur senza farne parte, per senso di ... Così il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al Centro Giovannivia twitter. Il ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Ora subito al lavoro per il Draghi bis. Possibilmente senza quel Movimento 5 Stelle che oggi ha dimostrato la sua vera essenza: un partito anti modernista, anti ...«Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica». Lo ha detto il premier Mario Draghi in Cdm. «Non ...