Governo | Tosato Lega | ' se non si riesce ad andare avanti | si vada al voto' **

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Noi voteremo fiducia. Togliere fiducia al governo è legittimo, toglierla su questo provvedimento è da irresponsabili". Così Paolodellanelle dichiarazioni disulla fiducia al dl Aiuti al Senato. "Non voglio dare giudizi ma una richiesta mi sento di farla: non mettete a rischio questo e il prossimo decreto". Ma se non siad"si prenda atto e sial, i problemi del paese non possono attendere" le dinamiche "macchinose della politica".

Pubblicità

RaiNews

... mentre ilad infinitum del partito comunista rappresenta l'unico argine al caos di un ... che chiosa citando Sancio Panza, che avvertì che "chi va per lana torna invece". ©Con Mantovanelli erano presenti anche parlamentari veronese Paoloe Vania Valbusa, gli ... perché mai come oggi serve concretezza nelle azioni di, mettendo da parte le ideologie'. E oggi,... Il voto in Senato sul decreto Aiuti: il governo pone la fiducia. Esecutivo a un passo dalla crisi - Dl Aiuti, la Lega conferma la fiducia al governo: M5s irresponsabili - Dl Aiuti, la Lega conferma la fiducia al governo: M5s irresponsabili Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Noi voteremo fiducia. Togliere fiducia al governo è legittimo, toglierla su questo provvedimento è da irresponsabili". Così Paolo Tosato della Lega nelle ...L'annuncio dell'assessore regionale alle Infrastrutture per far ripartire i lavori di ripavimentazione tra Messina e Roccalumera ...