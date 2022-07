(Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "In un momento in cui le nostrestanno sostenendo la ripresa economica, alla luce delle difficoltà degli approvvigionamenti energetici e del gas,lae lache hanno contraddistinto il". Lo scrive in un tweet il presidente diAlessandro, commentando la crisi di. "Contro l'instabilità -conclude- confidiamo nel presidente Mattarella.

TV7Benevento : Governo: Spada (Assolombarda), 'a imprese servono credibilità e concretezza Draghi' -

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - "Con l'inflazione all'8%, è ora più che mai fondamentale promuovere una fiscalità dello sviluppo: mi riferisco alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo. Una misura ...