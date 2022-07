Governo, Ronzulli (Forza Italia): “Movimento 5 stelle irresponsabile. Se si arriverà al voto noi pronti” – Video (Di giovedì 14 luglio 2022) “Sono due settimane che il Movimento 5 stelle ricatta e minaccia il Governo e tiene in ostaggio il Paese. Dal punto di vista dell’irresponsabilità hanno già dato ampia dimostrazione. Vediamo se irresponsabilità porterà al voto, Forza Italia non ha paura è pronta”. Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli entrando al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Sono due settimane che ilricatta e minaccia ile tiene in ostaggio il Paese. Dal punto di vista dell’irresponsabilità hanno già dato ampia dimostrazione. Vediamo se irresponsabilità porterà alnon ha paura è pronta”. Così la senatrice diLiciaentrando al Senato per ildi fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

M09410397 : RT @localteamtv: Governo verso la crisi, Salvini arriva in Senato, Ronzulli (FI): 'irresponsabilità' M5S #liciaronzulli #matteosalvini #sen… - emmeu9 : RT @localteamtv: Governo verso la crisi, Salvini arriva in Senato, Ronzulli (FI): 'irresponsabilità' M5S #liciaronzulli #matteosalvini #sen… - localteamtv : Governo verso la crisi, Salvini arriva in Senato, Ronzulli (FI): 'irresponsabilità' M5S #liciaronzulli… - SecolodItalia1 : Governo, l’ambiguità di Forza Italia sul Draghi bis. Ronzulli: «Il voto sarebbe un piccolo disastro»… - FraLauricella : #crisidigoverno Ronzulli: 'Senza i 5 stelle al governo possiamo fare molte cose: dall'abolizione dell'Irap a nuove… -