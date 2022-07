Governo | Ronzulli | ' a Fi voto converrebbe ma crisi ora è da irresponsabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il paese non può rimanere ostaggio di un movimento che dice tutto e il contrario di tutto il cui leader, oltretutto, è stato Presidente del Consiglio dal 2018 al 2021. Mettere inquestoproprio adesso, quando ci attende un autunno infuocato, è totalmente irresponsabile". Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ad Agorà Estate su Rai 3. "A Forza Italia e al centrodestraandare a votare già domani, ma poniamo l'interesse del paese al primo posto e crediamo che con la guerra in Ucraina, l'inflazione, il caro energia, l'aumento del costo della benzina e con in gioco i fondi del Pnrr, andare alsarebbe un piccolo disastro”.