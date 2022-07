Governo | Renzi “Nulla giustifica lo stop”

(Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “oggi la fermata delin questa situazione” di crisi. Lo ha detto in riferimento al Movimento cinque stelle il leader di Italia Viva Matteo, intervenendo nella discussione al Senato sul decreto legge Aiuti. “Se si decide di non votare la fiducia allora si firma la lettera di dimissione dei ministri e dei sottosegretari”, aggiunge.-foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Crisi, Calenda: "Draghi avanti senza M5S" Crisi, Di Maio: "Vertici M5S la pianificavano da mesi" Crisi: "Nulla giustifica oggi fine esecutivo" "Quella ...... ma bisogna avere il coraggio di dire che nulla può fermare ilin questo momento. Pensare di usare schiamazzi per fermare il sistema Paese sarebbe inaccettabile", le parole dial Senato.ROMA (ITALPRESS) - "Nulla giustifica oggi la fermata del governo in questa situazione" di crisi. Lo ha detto in riferimento al Movimento cinque stelle il l ...