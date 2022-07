Governo | Renzi | ' legittimo M5S non voti fiducia ma ministri si dimettano'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "I dibattito di queste ore ha preso una piega totalmente diverso in merito al provvedimento sul quale Iv voterà a favore. Ma la situazione che si è creata pone l'esigenza di lanciare un appello da quest'aula al premier Mario Draghi". Così Matteointervenendo in dichiarazione di voto sullaal dl Aiuti al Senato. "Non è stato serio il dibattito di queste ore. Io qui dentro ho il dovere di dire che se uno apre una crisi in un momento di difficoltà può farlo. Quindi se i colleghi M5S hanno deciso di non votare lae non è accettabile chi dice 'non si apre una crisi in un momento di difficoltà'. Ma se si decide di non votare la, si firma la lettera di dimissioni die sottosegretari". "E' ridicolo che il ministro ...