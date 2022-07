Governo: Mulè, 'M5S? dentro o fuori, in maggioranza si sta al 100%' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Ho l'impressione che Conte sta infilando tutti noi, intesi come cittadini, in un cul de sac. È già stato grave avere voltato le spalle al provvedimento già alla Camera, mettendo al centro della discussione il no al termovalorizzatore. Il discorso del capogruppo dei 5 Stelle a Montecitorio è stato un atto di guerra nei confronti del Pd, una denuncia di tutto ciò che i principali alleati del Movimento non hanno fatto. Siamo alla tragicommedia, al B movie". Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè di Fi, a Repubblica. Che succede se i 5S non votano la fiducia? "Ah, non puoi fare il servo di due padroni. Se sei al Governo devi starci al 100 per cento. O dentro o fuori. Quindi, se Draghi riterrà che il non voto al provvedimento, o altri bizantinismi che Conte sta studiando, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Ho l'impressione che Conte sta infilando tutti noi, intesi come cittadini, in un cul de sac. È già stato grave avere voltato le spalle al provvedimento già alla Camera, mettendo al centro della discussione il no al termovalorizzatore. Il discorso del capogruppo dei 5 Stelle a Montecitorio è stato un atto di guerra nei confronti del Pd, una denuncia di tutto ciò che i principali alleati del Movimento non hanno fatto. Siamo alla tragicommedia, al B movie". Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgiodi Fi, a Repubblica. Che succede se i 5S non votano la fiducia? "Ah, non puoi fare il servo di due padroni. Se sei aldevi starci al 100 per cento. O. Quindi, se Draghi riterrà che il non voto al provvedimento, o altri bizantinismi che Conte sta studiando, sono ...

Pubblicità

TV7Benevento : Governo: Mulè, 'M5S? dentro o fuori, in maggioranza si sta al 100%' - - emanuel_mule : Emergenza sul gas Russo? Ecco la soluzione. Abbassare i riscaldamenti e spegnere i lampioni. Per produrre energia e… - emanuel_mule : Ecco il fallimento. Governo di unità nazionale che ha fatto più male che bene. Pnrr che ritarda. Prezzi benzina est… - Mario11112443 : @Controcorrentv Spero che Mule un giorno chieda il reddito di cittadinanza se uscirà dal governo andrà a chiedere l'elemosina sto scemo. - LeonardoMontef6 : Caro Mule’ lei sta al governo o fa finta di non sapere i benefici che ha portato il RDC oppure non comprende ne lei… -