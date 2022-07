Governo | Marattin Iv | ' avanti senza M5S | non sprechiamo occasione'

Pubblicità

marattin : Per la prima volta dall’inizio della legislatura abbiamo l’occasione di avere un governo senza il M5S, dopo tutti g… - marattin : COMINCIAMO A ELIMINARE UN PO’ DI TASSE INUTILI? Nella riforma fiscale abbiamo messo una delega al governo per elimi… - marattin : Decisa ieri dal governo un’accelerazione radicale dei tempi dei giudizi dei Tar per tutti i procedimenti amministra… - Napul_e : @marattin Detto da chi col suo partito è al governo da 30 anni quasi ininterrottamente portandoci nelle crisi econo… - fr4nc15_93 : @marattin Il problema è che avremo un governo di FDI ora. -

'Salvini chiede uno scostamento di 50 miliardi, Conte minaccia di far cadere ilse non lo ottiene. Nessuno dei due sembra aver letto la legge che dice quando gli ...di Italia Viva Luigi,...'Salvini chiede uno scostamento di 50 miliardi, Conte minaccia di far cadere ilse non lo ottiene. Nessuno dei due sembra aver letto la legge che dice quando gli ... Luigi, presidente ... Fisco: Marattin (Iv), governo sfrutti occasione per riforma - PMI Una legge delega che, dopo oltre mezzo secolo, potrebbe riformare in maniera sistemica il fisco italiano. Ma che è in mano ai partiti che già in passato hanno usato le tasse solo come arma elettorale.