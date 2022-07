**Governo: Lombardi a Di Maio, 'chi farnetica di Papeete 2 mistifica realtà'** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Chi farnetica di Papeete 2 ad opera del M5S si dimostra come sempre un mistificatore della realtà: chi non ricorda le indimenticabili immagini dell'allora Ministro dell'Interno tutt'altro che sobrio e presente a se stesso, seminudo e con cocktails in mano, non durante le sue vacanze ma mentre svolgeva la sua ‘normale' attività politica' shakerando di fronte alle cubiste e alimentando la sua personale propaganda politica e sfiduciando l'allora governo di cui faceva parte? Questo è stato il Papeete. Noi oggi lasciamo agli altri la sedicente teoria di sedere dalla parte giusta della storia, noi invece sediamo convintamente dalla parte dei cittadini, e il nostro documento in 9 punti presentato da Conte a Draghi lo certifica”. Così Roberta Lombardi, assessora M5S ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Chidi2 ad opera del M5S si dimostra come sempre untore della: chi non ricorda le indimenticabili immagini dell'allora Ministro dell'Interno tutt'altro che sobrio e presente a se stesso, seminudo e con cocktails in mano, non durante le sue vacanze ma mentre svolgeva la sua ‘normale' attività politica' shakerando di fronte alle cubiste e alimentando la sua personale propaganda politica e sfiduciando l'allora governo di cui faceva parte? Questo è stato il. Noi oggi lasciamo agli altri la sedicente teoria di sedere dalla parte giusta della storia, noi invece sediamo convintamente dalla parte dei cittadini, e il nostro documento in 9 punti presentato da Conte a Draghi lo certifica”. Così Roberta, assessora M5S ...

