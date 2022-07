**Governo: Letta, 'rischio voto? elezioni mai un rischio, italiani saggi'** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Io non ho mai considerato la parola voto associata alla parola rischio". Così Enrico Letta durante l'incontro ‘Il commercio internazionale del nuovo scenario della globalizzazione' a Portonovo (Ancona) a chi gli chiede quanto sia reale il rischio del voto. "Il voto è l'espressione dei cittadini, degli elettori e, per quanto mi riguarda, non è mai un rischio. Il voto è sempre l'espressione del consenso degli italiani e io ho sempre pensato che sono molto più saggi della classe politica. Gli italiani scelgono sempre in modo molto saggio e sono convinto che anche alle prossime elezioni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Io non ho mai considerato la parolaassociata alla parola". Così Enricodurante l'incontro ‘Il commercio internazionale del nuovo scenario della globalizzazione' a Portonovo (Ancona) a chi gli chiede quanto sia reale ildel. "Ilè l'espressione dei cittadini, degli elettori e, per quanto mi riguarda, non è mai un. Ilè sempre l'espressione del consenso deglie io ho sempre pensato che sono molto piùdella classe politica. Gliscelgono sempre in modo moltoo e sono convinto che anche alle prossime...

