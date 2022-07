Governo, Letta: “Draghi deve andare avanti per l’interesse del Paese. Ora si verifichi se c’è la maggioranza in Parlamento” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Credo che per l’interesse del Paese il Governo Draghi debba andare avanti“. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, arrivando a Portonovo di Ancona, commentando la crisi dell’esecutivo dopo lo strappo in Senato del M5s. “Credo che sia un interesse di tutti che il Governo prosegua – ha aggiunto Letta – Un interesse che sta maturando anche con fortissime spinte che provengono da ovunque, anche dalle parti sociali, dal mondo del lavoro, dall’Unione europea“. Letta si trova a Portonovo, alle porte di Ancona, per partecipare al convegno della Fondazione Merloni sui temi dell’economia. “Penso che si debba verificare se la maggioranza vuole andare avanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Credo che perdelildebba“. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico, arrivando a Portonovo di Ancona, commentando la crisi dell’esecutivo dopo lo strappo in Senato del M5s. “Credo che sia un interesse di tutti che ilprosegua – ha aggiunto– Un interesse che sta maturando anche con fortissime spinte che provengono da ovunque, anche dalle parti sociali, dal mondo del lavoro, dall’Unione europea“.si trova a Portonovo, alle porte di Ancona, per partecipare al convegno della Fondazione Merloni sui temi dell’economia. “Penso che si debba verificare se lavuole...

