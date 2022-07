Governo, Letta: "Avanti con Draghi, altrimenti parola agli italiani" (Di giovedì 14 luglio 2022) "In Parlamento diremo che siamo disponibili a una continuazione di questo Governo Draghi, non siamo disponibili a tirare Avanti purchessia". Cosi' il leader del Pd, Enrico Letta, durante un punto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "In Parlamento diremo che siamo disponibili a una continuazione di questo, non siamo disponibili a tirarepurchessia". Cosi' il leader del Pd, Enrico, durante un punto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dl aiuti in Senato, il M5s non vota. Crisi di governo ad un passo. Letta: 'Chiederemo una verifica'. Salvini: 'No a… - TgLa7 : Governo: Letta, la scelta del M5s ci divide #crisigoverno - AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - Plasticgo : RT @erretti42: Crisi di governo, Letta difende Draghi e isola Conte: 'Il governo non va frenato o si va a votare' - la Repubblica Decide l… - Simo07827689 : RT @FurioGarbagnati: Che dopo 18 mesi di governo Letta dichiari “sarebbe incomprensibile aprire una crisi proprio mentre si avvia il proces… -