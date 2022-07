Governo: il Senato conferma la fiducia con 172 sì, M5s non partecipa al voto. Il premier al Quirinale (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita l’ultima mediazione del ministro D’Inca con un voto articolo per articolo senza ricorrere alla fiducia, ipotesi respinta da Palazzo Chigi. Giorgetti: ci sono i supplementari. Al termine della votazione, il premier al Quirinale per dimettersi. Toccherà al presidente della Repubblica Mattarella decidere i nuovi passaggi della crisi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita l’ultima mediazione del ministro D’Inca con unarticolo per articolo senza ricorrere alla, ipotesi respinta da Palazzo Chigi. Giorgetti: ci sono i supplementari. Al termine della votazione, ilalper dimettersi. Toccherà al presidente della Repubblica Mattarella decidere i nuovi passaggi della crisi

