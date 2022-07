Governo: D'Incà prova a sminare crisi, confronto con gruppi per evitare fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro per i Rapporto con Parlamento, Federico D'Incà, sta tentanto di evitare la crisi di Governo, che pare ormai ad un passo, evitando la fiducia sul dl Aiuti oggi al Senato. C'è stata già un interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve il ministro che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro per i Rapporto con Parlamento, Federico D', sta tentanto diladi, che pare ormai ad un passo, evitando lasul dl Aiuti oggi al Senato. C'è stata già un interlocuzione con i diversiparlamentari. A breve il ministro che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo.

