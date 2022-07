Governo: Di Maio, 'vertici M5S pianificavano crisi da mesi' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al Governo Draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "I dirigenti M5S stavano pianificando dal'apertura di unaper mettere fine alDraghi. Sperano in 9di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro.

