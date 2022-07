Governo | Di Maio “Serve una verifica di maggioranza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non votare la fiducia alè un fatto grave, è doverosa unadi. Una crisi dinel bel mezzo di una guerra è un chiaro atto di irresponsabilità, così si condanna il Paese al baratro”. Lo afferma in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di, in merito alla decisione del M5S di non partecipare al voto di fiducia in Senato sul decreto Aiuti. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).