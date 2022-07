Governo: Di Maio, 'serio rischio voto anticipato, disastro economico' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Gli sta sfuggendo la situazione di mano, qui si rischia seriamente il voto anticipato. Stanno giocando, ma oggi se perdiamo Mario Draghi rischiamo il disastro economico. Gli effetti della crisi sono devastanti: saltano i fondi del Pnrr, si va in esercizio provvisorio, non si riescono a fare provvedimenti contro il caro bollette e il caro energia, non si riuscirà a introdurre il salario minimo, non si riuscirà a fare il taglio del cuneo fiscale, salta la battaglia per il tetto massimo al prezzo del gas in Ue, si indebolisce l'Italia ai tavoli internazionali". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Gli sta sfuggendo la situazione di mano, qui si rischia seriamente il. Stanno giocando, ma oggi se perdiamo Mario Draghi rischiamo il. Gli effetti della crisi sono devastanti: saltano i fondi del Pnrr, si va in esercizio provvisorio, non si riescono a fare provvedimenti contro il caro bollette e il caro energia, non si riuscirà a introdurre il salario minimo, non si riuscirà a fare il taglio del cuneo fiscale, salta la battaglia per il tetto massimo al prezzo del gas in Ue, si indebolisce l'Italia ai tavoli internazionali". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, nell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Italia per il Futuro.

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “M5s crea instabilità e mette a rischio obiettivi del Paese, dicano se sono dentro o fuori” - Corriere : «Mi fa pena l’Italia prima ancora del governo. Conte ha consegnato un foglio che sembrava la dichiarazione di Miss… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Aprire la crisi di governo ora sarebbe devastante per l'Italia' #luigidimaio #primodinicola #dimaio… - Ao_estica_zz : RT @DanielaZini1: @Adnkronos L'AFFERMAZIONE DI DI MAIO E' GRAVISSIMA, PERCHE' STA DICENDO CHE L'ITALIA E' IN GUERRA. A ME NON RISULTA CHE L… - FiorellaAmoruso : RT @dottorbarbieri: Governo: Di Maio, serio rischio voto e disastro economico E manco c'è la NASPI... -