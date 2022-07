Governo, Di Maio: 'M5s progettava crisi da mesi, ora rischiamo il voto anticipato' (Di giovedì 14 luglio 2022) Luigi Di Maio, nel corso della congiunta di Insieme per il futuro, ha attaccato duramente gli ex compagni di viaggio del Movimento 5 Stelle, protagonisti di una possibile crisi di Governo. "Gli sta ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Luigi Di, nel corso della congiunta di Insieme per il futuro, ha attaccato duramente gli ex compagni di viaggio del Movimento 5 Stelle, protagonisti di una possibiledi. "Gli sta ...

