Governo | Delrio | ' c' è bisogno esecutivo | emergenza non è finita'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un Governo non di una crisi. Sosteniamo il Governo di unità nazionale perché l'emergenza sociale ed economica non è finita ma si è moltiplicata con la guerra. E' agli italiani che bisogna guardare. E star loro vicino ancora più di prima". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, deputato del Partito Democratico.

graziano_delrio : Abbiamo bisogno di un governo non di una crisi. Sosteniamo il governo di unità nazionale perché l'emergenza sociale… - CristianCar79 : @graziano_delrio Io questo governo l'ho sempre visto in crisi. Non so come facciate a cadere dal pero. Meglio una… - nellapulce : @graziano_delrio ma porca puttana sembrate un disco incantanto. Delrio l'emergenza sociale ed economica e' stata cr… - antoniobini543 : @graziano_delrio Questo è un pessimo governo è voi del pd lo sostenete. VOGLIAMO IL SALARIO MINIMO A 12 EURO ALL'OR… - ValterBarosso : @graziano_delrio Sosteniamo un governo per fare che? Di cazzate se ne sono sentite già troppe. I cittadini sono esa… -