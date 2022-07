Governo: crisi vicina, il M5s non voterà la fiducia. Ecco perché è molto rumore per nulla (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Il Governo potrebbe entrare in crisi, e la decisione dei 5 stelle di non votare la fiducia è quanto meno ufficiale. Lo rende noto l’Ansa. Il Governo, crisi a un passo Così il presidente del M5s Giuseppe Conte all’assemblea dei parlamentari del movimento: “Con le medesime lineari, coerenti motivazioni, non parteciperemo al voto”. Poi ha aggiunto che “Draghi ha annunciato un corposo decreto a fine luglio, questo è uno snodo politico importante, ammette indirettamente quello che il M5s diceva da tempo, che gli aiuti stanziati non sono sufficienti. Sono una soluzione tampone.Da oggi famiglie e imprese potranno sperare in un corposo aiuto a fine mese, e questo lo si deve al Movimento 5 stelle”. Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è “un fatto grave, è doverosa una verifica di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Ilpotrebbe entrare in, e la decisione dei 5 stelle di non votare laè quanto meno ufficiale. Lo rende noto l’Ansa. Ila un passo Così il presidente del M5s Giuseppe Conte all’assemblea dei parlamentari del movimento: “Con le medesime lineari, coerenti motivazioni, non parteciperemo al voto”. Poi ha aggiunto che “Draghi ha annunciato un corposo decreto a fine luglio, questo è uno snodo politico importante, ammette indirettamente quello che il M5s diceva da tempo, che gli aiuti stanziati non sono sufficienti. Sono una soluzione tampone.Da oggi famiglie e imprese potranno sperare in un corposo aiuto a fine mese, e questo lo si deve al Movimento 5 stelle”. Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, è “un fatto grave, è doverosa una verifica di ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - GabrieleCarrer : RT @marcocongiu: Non è una crisi di governo. È una “operazione politica speciale”. - samfili : @federdale Su questo sono assolutamente d’accordo. Le crisi di governo, in Inghilterra come in Italia, al di là del… -