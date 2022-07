Governo: Consiglio dei ministri annullato (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato annullato. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Ildeiè stato. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Pubblicità

Ettore_Rosato : È stato Presidente del Consiglio per oltre due anni presentandosi come uno responsabile, adesso fa cadere il govern… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - alessapalmieri : “Il governo #Conte2 cadde per mano di chi oggi parla di responsabilità ma all’epoca non si fece scrupoli a non vota… - lacittanews : “La situazione pone l’esigenza di lanciare da questa Aula un appello alla responsabilità il cui destinatario è il p… -