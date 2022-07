Governo | Ciriani | ' basta ricatti irresponsabili | subito al voto'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14, lug. (Adnkronos) - “Fiducia o non fiducia questa maggioranza e questosono finiti, nonostante i tentativi ridicoli di tenerla in piedi. L'Italia ha davanti a sé sfide epocali, con un autunno che si preannuncia difficilissimo, ed è vergognoso assistere a chi gioca fiducia sì, fiducia no. Bisogna prenderne atto. Fratelli d'Italia lo aveva detto dall'inizio che uncon tutti dentro non poteva che finire male. Adesso chiediamo di tornarealperché l'Italia non può cadere vittima deidi partiti". Così Luca, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. "Sarebbe inutile accanirsi -aggiunge- con un altrocon tutti dentro, serve invece un Esecutivo di centrodestra. Quello che è certo è ...

Pubblicità

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Governo. Ciriani (FdI): prendere atto che è finito. Tornare subito al voto - vocedelpatriota : Governo. Ciriani (FdI): prendere atto che è finito. Tornare subito al voto - Agenparl : Governo. Ciriani (FdI): prendere atto che è finito. Tornare subito al voto - - GIANELL32426626 : @GIANELL95908673 @RaiNews @micolpier @fmollicone @M5S_Senato @SenatoriPD @ValeDelloRusso @Manubonc @PaoloCappelli8… - Radio1Rai : ?? @radioanchio @ciriani_luca @FDI_Parlamento Ipotesi #CrisiGoverno 'In autunno la situazione sarà drammatica. Un n… -

Agenzia ANSA

... ora siamo a tutti gli effetti un Partito di Amministratori, pronti ad essere un partito di"... nel ringraziare nuovamente per questo percorso, Loperfido, insieme al Senatore, ha già ......Crisi Economica - Il ruolo delle imprese per il futuro del Paese' invitando a discuterne il,...e il vicesegretario Irene Tinagli e il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Luca. '... Governo, Ciriani: "Troveranno un modo per rimanere insieme da separati in casa" - Italia Roma, 14, lug. (Adnkronos) – “Fiducia o non fiducia questa maggioranza e questo Governo sono finiti, nonostante i tentativi ridicoli di tenerla in piedi. L’Italia ha davanti a sé sfide epocali, con un ...PORDENONE - p“58 tra eletti e amministratori, è quanto Fratelli d’Italia può vantare al termine delle ultime elezioni amministrative” afferma con orgoglio il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia ...