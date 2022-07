Governo: Cdm convocato alle 18.15 (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18.15. Durante la riunione il premier dovrebbe riferire ai ministri le sue intenzioni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è18.15. Durante la riunione il premier dovrebbe riferire ai ministri le sue intenzioni.

Pubblicità

petergomezblog : Governo in bilico, oggi giornata decisiva | Renzi a Draghi: “Nulla giustifica la fine del governo”. La Lega: “Crisi… - moneypuntoit : ?? Crisi di governo, gli aggiornamenti in diretta: dopo mancata fiducia M5s Draghi incontra Mattarella, si attende d… - VangeloMatteo : RT @repubblica: Crisi di governo, attesa per il cdm convocato alle 18.15. Mercati giu', piazza Affari chiude a -3,44%. Balzo dello spread a… - annamaria_ff : RT @repubblica: Crisi di governo, attesa per il cdm convocato alle 18.15. Mercati giu', piazza Affari chiude a -3,44%. Balzo dello spread a… - repubblica : Crisi di governo, attesa per il cdm convocato alle 18.15. Mercati giu', piazza Affari chiude a -3,44%. Balzo dello… -