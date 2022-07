Governo, Castaldi (M5s) arriva al Senato: “La crisi non si apre, il governo ha i numeri. Movimento non vota provvedimento” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Dopo oggi? Credo che il governo abbia i numeri, non penso che succeda nulla. A meno che qualcun altro voglia sfruttare quest’occasione accollandoci i problemi…Oggi la crisi non si apre, i numeri il governo ce li ha e il Movimento non vota il provvedimento”. Così il Senatore Gianluca Castaldi del Movimento 5 stelle arrivando al Senato per la discussione sul decreto Aiuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Dopo oggi? Credo che ilabbia i, non penso che succeda nulla. A meno che qualcun altro voglia sfruttare quest’occasione accollandoci i problemi…Oggi lanon si, iilce li ha e ilnonil”. Così ilre Gianlucadel5 stellendo alper la discussione sul decreto Aiuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

