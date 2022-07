Governo: Calenda, 'Draghi avanti senza M5s' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La linea di Azione è netta: si vada avanti con Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre alle elezioni in mezzo a una crisi che diventerebbe subito uno tsunami, per poi ritrovarci con l'ennesima maggioranza incapace di governare". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La linea di Azione è netta: si vadacon5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre alle elezioni in mezzo a una crisi che diventerebbe subito uno tsunami, per poi ritrovarci con l'ennesima maggioranza incapace di governare". Così Carlosu twitter.

