Governo, Berlusconi: o Draghi o voto, inaccettabile strappo M5s (Di giovedì 14 luglio 2022) O Draghi o il voto. E' questa la linea che dopo le dimissioni del presidente del Consiglio (respinte da Mattarella) Silvio Berlusconi ha dettato ai suoi. Da Forza Italia ribadiscono la "preoccupazione"... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Oo il. E' questa la linea che dopo le dimissioni del presidente del Consiglio (respinte da Mattarella) Silvioha dettato ai suoi. Da Forza Italia ribadiscono la "preoccupazione"...

TgLa7 : #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche… - francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - nibbio22 : No vi prego. La #meloni al governo con #Salvini e #Berlusconi no. Per favore Non fate questo all'Italia Vi prego - GIANELL32426626 : @RaiNews @Marinellasoldi @vonderleyen @Quirinale @Palazzo_Chigi Quando fate chiudere @RaiNews Che questi sono du… - paolapia95 : A pensarci che l'ultimo governo che è risucito ad arrivare a fine legislatura risale al 2006 con Berlusconi SIPARIO… -