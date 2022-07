Governo, Berlusconi: M5S irresponsabile, volta spalle agli italiani (Di giovedì 14 luglio 2022) “Gli italiani assistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5S sta compromettendo l’esistenza stessa del Governo. Di fronte a questa strategia irresponsabile, della quale i cittadini sono spettatori attoniti, Forza Italia, consapevole delle emergenze da affrontare, non ha mai abbandonato l’atteggiamento di responsabilità avviato con la partecipazione all’esecutivo guidato da Mario Draghi“. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Il Movimento Cinquestelle ha deciso di voltare le spalle agli italiani. I numeri dicono che il Governo potrebbe ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) “Gliassistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5S sta compromettendo l’esistenza stessa del. Di fronte a questa strategia, della quale i cittadini sono spettatori attoniti, Forza Italia, consapevole delle emergenze da affrontare, non ha mai abbandonato l’atteggiamento di responsabilità avviato con la partecipazione all’esecutivo guidato da Mario Draghi“. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia Silvio. “Il Movimento Cinquestelle ha deciso dire le. I numeri dicono che ilpotrebbe ...

