Governo | bagarre in Senato tra Forza Italia e M5s | “Tornate a casa” | “andateci voi” Interviene Casellati – Video

(Di giovedì 14 luglio 2022) Botta e risposta in Aula altra i gruppi di centrodestra (in particolare,) e il M5s, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Aiuti. Durante l’intervento della capogruppo di, Annamaria Bernini che invitava iri del Movimento 5 stelle a “tornare acon le nostre auto blu”, dal centrodestra sono partiti cori rivolti ai pentastellati dicendo “A, a”. In risposta, alcuni 5 Stelle hanno urlato: “Vacci tu!”. La presidente delha poi ristabilito la calma, invitando a rispettare l’opinione di tutti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

