Governo, arriva la crisi: ecco le reazioni dopo il Senato dei vari leader della maggioranza e non (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla fine quello che, benché fosse nell'aria da settimane, ci auguravamo non arrivasse mai, è invece qui: crisi di Governo. Ora, senza stare per l'ennesima volta a ripercorrer la cronistoria parlamentare degli ultimi giorni, atteniamoci da quanto dichiarato dal leader M5s, Giuseppe Conte, appena ieri sera. Governo, arriva la crisi, Conte ieri: "Noi siamo disponibili dare il nostro contributo, ma non a firmare cambiali in bianco" "Al Senato non è possibile operare un voto disgiunto", aveva affermato ieri Conte, dopo aver avuto più incontri e colloqui all'interno del suo Movimento. "Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto, con le stesse lineari e coerenti motivazioni di quanto fatto alla Camera, e chiedendo un cambio di passo del ...

