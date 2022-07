Gli affari del giorno: Henry al Verona, Caldara verso lo Spezia (Di giovedì 14 luglio 2022) La trattativa è finalmente chiusa. Cioffi avrà l'attaccante francese che rinforza il parco punte dei gialloblù. Oggi in ritiro. Continua Henry al Verona Aramu all'Empoli Bradaric alla Salernitana ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) La trattativa è finalmente chiusa. Cioffi avrà l'attaccante francese che rinforza il parco punte dei gialloblù. Oggi in ritiro. ContinuaalAramu all'Empoli Bradaric alla Salernitana ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Fatturato: zero. Nel suo primo anno di attività, il 2021, la - CiccioLupis : RT @gianfrancodig15: Brava, due anni fa tassisti e agricoltori li abbiamo chiamati per la piazza e ci hanno detto che non erano affari lor… - My_Salute : Gli ufficiali dell'esercito e delle forze dell'ordine devono fornire il loro DNA, - Il viceministro degli affari in… - Giusepp76139632 : RT @byoblu: I #Benetton dopo i profitti dalla vendita di Autostrade allo Stato, con Autogrill fanno affari con gli svizzeri di Dufry e i ci… - gianfrancodig15 : Brava, due anni fa tassisti e agricoltori li abbiamo chiamati per la piazza e ci hanno detto che non erano affari… -