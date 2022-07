Giulia Pauselli e lo sfogo all’ottavo mese di gravidanza: “Le persone ti guardano male, non capiscono che…” (Di giovedì 14 luglio 2022) Così come era successo a Chiara Nasti nei giorni scorsi, anche Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, ha ricevuto diverse critiche per i suoi look per niente premaman. La compagna di Marcello Sacchetta, arrivata all’ottavo mese di gravidanza, ha avuto un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, dove ha ringraziato anche tutte le persone che le hanno inviato tanti messaggi affettuosi. Giulia Pauselli ha ammesso di avere gli ormoni in subbuglio e di vivere questi giorni d’attesa anche con molta ansia, oltre a tanta felicità per l’imminente arrivo del suo primo bebè. Ha poi spiegato cosa le ha dato fastidio: Eccomi qui diciamo dopo ieri oggi va molto molto meglio grazie anche ai vostri tanti messaggini d’amore che mi avete ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 luglio 2022) Così come era successo a Chiara Nasti nei giorni scorsi, anche, ballerina professionista di Amici, ha ricevuto diverse critiche per i suoi look per niente premaman. La compagna di Marcello Sacchetta, arrivatadi, ha avuto un lungosul suo profilo Instagram, dove ha ringraziato anche tutte leche le hanno inviato tanti messaggi affettuosi.ha ammesso di avere gli ormoni in subbuglio e di vivere questi giorni d’attesa anche con molta ansia, oltre a tanta felicità per l’imminente arrivo del suo primo bebè. Ha poi spiegato cosa le ha dato fastidio: Eccomi qui diciamo dopo ieri oggi va molto molto meglio grazie anche ai vostri tanti messaggini d’amore che mi avete ...

