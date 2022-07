Giulia Pauselli, dopo la sparizione l'amaro sfogo: "Mi guardano male solo perché sono..." (Di giovedì 14 luglio 2022) Giulia Pauselli è incinta, e tra meno di due mesi, lei e Marcello Sacchetta diventeranno genitori. Si tratta dell'emozione più bella che una donna possa provare, eppure Giulia è spesso vittima di momenti di alti e bassi che preoccupano molto i fan. Proprio nelle ultime ore, il suo comportamento ha fatto molto discutere. Giulia Pauselli sta portando avanti la sua gravidanza con gioia ed entusiasmo. Ormai è entrata nell'ottavo mese e manca veramente pochissimo prima di ritrovarsi tra le braccia la sua creatura. Lei e Marcello sono quasi pronti per accogliere il nuovo arrivato in famiglia con tutto l'amore di questo mondo. Insomma, si tratta di un periodo veramente roseo, eppure spesso gli ormoni hanno la meglio e la bellissima Giulia è in balia delle emozioni. Gli ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 luglio 2022)è incinta, e tra meno di due mesi, lei e Marcello Sacchetta diventeranno genitori. Si tratta dell'emozione più bella che una donna possa provare, eppureè spesso vittima di momenti di alti e bassi che preoccupano molto i fan. Proprio nelle ultime ore, il suo comportamento ha fatto molto discutere.sta portando avanti la sua gravidanza con gioia ed entusiasmo. Ormai è entrata nell'ottavo mese e manca veramente pochissimo prima di ritrovarsi tra le braccia la sua creatura. Lei e Marcelloquasi pronti per accogliere il nuovo arrivato in famiglia con tutto l'amore di questo mondo. Insomma, si tratta di un periodo veramente roseo, eppure spesso gli ormoni hanno la meglio e la bellissimaè in balia delle emozioni. Gli ...

Pubblicità

AngoloDV : Amici 21, Giulia Pauselli: 'Gli sguardi delle persone fanno male' #giuliapauselli #angolodellenotizie #amici21… - MondoTV241 : Amici, lo sfogo social di Giulia Pauselli, ecco cosa sta succedendo #giorgiapauselli #marcellosacchetta #amici - BrogliameWay : Sentendo molto mie le parole di Giulia Pauselli sulla gravidanza. - IsaeChia : Giulia Pauselli e lo sfogo all’ottavo mese di gravidanza: “Le persone ti guardano male, non capiscono che…” - opsxyou : RT @makeupbyeiffel: video confronto del guanto di sfida di ballo carola - giulia pauselli - serena su “Straight To Number One (Dreamcatcher… -