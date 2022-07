Giovanni Veronesi al Magna Graecia Film Festival

(Di giovedì 14 luglio 2022)19a edizione Catanzaro 30 luglio / 7 agosto 2022premiato con la Colonna d’Oro alla Carriera e protagonista di una masterclass con il pubblico dopo i già annunciati Richard Gere, John Landis, Stefania Sandrelli e Marco Tullio Giordana. Il regista e sceneggiatoresi aggiunge al ricchissimo parterre di ospiti della 19a edizione del– ideato e diretto da Gianvito Casadonte – in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto 2022. Il regista toscano riceverà la Colonna d’Oro alla Carriera (premio come di consueto realizzato da Michele Affidato) analogamente all’attore Richard Gere, al ...

Il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi si aggiunge al ricchissimo parterre di ospiti della 19a edizione del Magna Graecia Film Festival - ideato e diretto da Gianvito Casadonte- in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto 2022. Il regista toscano riceverà la Colonna d'Oro alla Carriera analogamente all'attore Richard Gere. Sarà protagonista di una masterclass con il pubblico dopo i già annunciati Richard Gere, John Landis, Stefania Sandrelli e Marco Tullio Giordana.