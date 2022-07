Giovani Promesse: il gioiellino inglese Eberechi Eze (Di giovedì 14 luglio 2022) Come ogni giovedì che si rispetti, torna puntuale la rubrica dedicata alle Giovani Promesse del calcio mondiale. Dopo avervi parlato di Sebastiano Esposito e di Rayan Cherki, oggi vogliamo presentarvi la storia di un calciatore che, poco alla volta, si sta facendo notare in un campionato difficile come quello di Premier League: Eberechi Eze. Eberechi Eze ha avuto una storia travagliata. Dopo essere stato scartato da ben due squadre professionistiche, infatti, proprio mentre stava per abbandonare il calcio, ha ricevuto la chiamata che ha svoltato la sua vita. Il QPR ha creduto in lui e, dopo un prestito annuale, è tornato a Londra ed è sbocciato. Ora gioca in Premier League e ha vestito la maglia dell’Inghilterra nell’Under-21. Giovani Promesse: la storia di Eberechi ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 14 luglio 2022) Come ogni giovedì che si rispetti, torna puntuale la rubrica dedicata alledel calcio mondiale. Dopo avervi parlato di Sebastiano Esposito e di Rayan Cherki, oggi vogliamo presentarvi la storia di un calciatore che, poco alla volta, si sta facendo notare in un campionato difficile come quello di Premier League:Eze.Eze ha avuto una storia travagliata. Dopo essere stato scartato da ben due squadre professionistiche, infatti, proprio mentre stava per abbandonare il calcio, ha ricevuto la chiamata che ha svoltato la sua vita. Il QPR ha creduto in lui e, dopo un prestito annuale, è tornato a Londra ed è sbocciato. Ora gioca in Premier League e ha vestito la maglia dell’Inghilterra nell’Under-21.: la storia di...

