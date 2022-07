Giornata Mondiale degli Anziani 2022: il 24 luglio messa per i nonni a San Pietro (Di giovedì 14 luglio 2022) Città del Vaticano – Il 24 luglio si celebrerà in tutto il mondo la seconda edizione della Giornata Mondiale dei nonni e degli Anziani 2022. Tutte le diocesi, le parrocchie e le comunità ecclesiali sono chiamate a celebrare questa Giornata, il cui tema, indicato da Papa Francesco, è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal. 92, 15). In questo modo, come suggerisce nel messaggio preparato per l’occasione, il Santo Padre vuole offrire agli Anziani un progetto esistenziale: essere “artefici della rivoluzione della tenerezza”. Domenica 24luglio, alle ore 10, nella basilica di San Pietro il cardinale Angelo De Donatis presiederà la celebrazione eucaristica per mandato del Santo Padre. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Città del Vaticano – Il 24si celebrerà in tutto il mondo la seconda edizione delladei. Tutte le diocesi, le parrocchie e le comunità ecclesiali sono chiamate a celebrare questa, il cui tema, indicato da Papa Francesco, è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal. 92, 15). In questo modo, come suggerisce nelggio preparato per l’occasione, il Santo Padre vuole offrire agliun progetto esistenziale: essere “artefici della rivoluzione della tenerezza”. Domenica 24, alle ore 10, nella basilica di Sanil cardinale Angelo De Donatis presiederà la celebrazione eucaristica per mandato del Santo Padre. ...

Pubblicità

poseidonenviron : Il 14 luglio si celebra la giornata mondiale dell’orca e dello squalo, una data per ricordare l’importanza di salva… - pincopa02997127 : RT @Alessan42745900: Buongiorno a tutti, oggi è la giornata mondiale di draghi c'hai rotto il caxxo vattene affanculo??. #draghivatteneaffan… - AgNPs : RT @TgrRaiLiguria: Il 14 luglio è la giornata mondiale dello squalo, animale la cui sopravvivenza è in grave pericolo. Oltre un terzo delle… - ViViCentro : Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili: 15 Luglio #CompetenzeGiovanili #Giornatamondiale - LaskaJuventus : RT @TgrRaiLiguria: Il 14 luglio è la giornata mondiale dello squalo, animale la cui sopravvivenza è in grave pericolo. Oltre un terzo delle… -