Giornata degli squali | nel Mediterraneo a rischio una specie su due

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - Oltre il 50 per cento delledie razze nelè minacciato di estinzione. Lancia l'allarme il WWF in occasione dellaMondiale, ricordando che dalla salute di questi animali, predatori in molti casi all'apice della catena alimentare, dipende il benessere di mari e oceani. Pubblicato il nuovo report: “Safesharks e Medbycatch: tutelare gliper salvare il” in cui il WWF ha raccolto i dati su questeper poter valutare le misure di gestione della pesca più adeguate. Tra le misure, il rilascio in mare delle verdesche pescate accidentalmente insieme ai pesci spada, con una percentuale di sopravvivenza verificata pari al 90 per cento.