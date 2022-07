Giorgio Pasotti denuncia social: situazione insostenibile (Di giovedì 14 luglio 2022) Il noto attore Giorgio Pasotti ha voluto mostrare una situazione insostenibile. Una vera denuncia social che tocca la politica. Ecco cosa è accaduto. Giorgio Pasotti si è fatto amare dal pubblico italiano non solo per la sua enorme qualità artistica ma anche per altro. L’attore ha sempre avuto un certo stile e una certa classe capace di conquistare tutti. Questa volta, però, non si parla di un evento che si lega alla sua arte ma a qualcosa di reale. L’artista, infatti, ha voluto effettuare una denuncia social tramite i suoi profili. Ansa FotoI social sono strumenti molto preziosi, lo sa bene Giorgio Pasotti che ha mostrato qualcosa di davvero ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 luglio 2022) Il noto attoreha voluto mostrare una. Una verache tocca la politica. Ecco cosa è accaduto.si è fatto amare dal pubblico italiano non solo per la sua enorme qualità artistica ma anche per altro. L’attore ha sempre avuto un certo stile e una certa classe capace di conquistare tutti. Questa volta, però, non si parla di un evento che si lega alla sua arte ma a qualcosa di reale. L’artista, infatti, ha voluto effettuare unatramite i suoi profili. Ansa FotoIsono strumenti molto preziosi, lo sa beneche ha mostrato qualcosa di davvero ...

Pubblicità

Gabri_Vamos : Giorgio Pasotti ti guarda sempre e ti giudica con un fare altezzoso. - rosyggero : RT @effe_news: Presentata la 1^ ed. di ADRANO SUMMER FESTIVAL, 8 luglio al 11 settembre 2022 – Adrano – Ct: uniche date in Sicilia per BOB… - rosyggero : RT @ilperiodo: Presentata la 1^ ed. di ADRANO SUMMER FESTIVAL, 8 luglio al 11 settembre 2022 - Adrano - Ct: uniche date in Sicilia per BOB… - JackMagico : @Will_Saronno Ragazzi ma c'è Giorgio Pasotti... Ah no è il commendatore in vacanza ?? - Parisi1Ada : @Millyzampa87 @BadAgente Giorgio Pasotti ha una figlia con la cugina di Bari’ -