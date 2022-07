Gigi Riva | “Con Scalfari se ne va il più grande illuminista italiano contemporaneo”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Con la scomparsa di Eugeniose ne va il più”. Così il giornalista e scrittore bergamasco, editorialista de L’Espresso, commenta la notizia della morte del fondatore e storico direttore de La Repubblica, venuto a mancare oggi, giovedì 14 luglio. Si è spento proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario della presa della Bastiglia, una data molto importante non solo per la storia della Francia, ma per tutta l’Europa e il mondo. “– afferma– è morto il 14 luglio, una giornata dotata divalore simbolico. Nel 1789 a Parigi si verificò la presa della Bastiglia, trionfo dei lumi: penso che se avesse potuto scegliere un ...