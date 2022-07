Giant Rooks | la band indie pop internazionale annuncia il nuovo singolo “Morning Blue”

(Di giovedì 14 luglio 2022) “” è la prima canzone deidopo il loro album di debutto “Rookery”, che ha fatto scalpore in Germania (#3 nelle classifiche ufficiali degli album) così come a livellocon oltre 200 milioni di stream e ottime performance nelle classifiche di molti Paesi. L’uscita del brano chiude il cerchio della fase creativa di due anni che ha permesso ai 5 ventenni originari di Hamm (il cantante Frederik Rabe, il chitarrista Finn Schwieters, il bassista Luca Göttner, il tastierista Jonathan Wischniowski e il batterista Finn Thomas) di affinare il proprio suono. I primi secondi di “” dimostrano da subito perché latedesca, fondata nel 2015, sia attualmente considerata come una delle realtà ...

