Gianmaria Volpato | chi è il cantante? Età | quando è nato | fidanzata | origini | genitori | madre | biografia | che scuola ha fatto | X Factor | Emma Marrone | Madame | Instagram

Pubblicità

Giornale di Brescia

Fra salti e ballad) tiene la scena come un esperto: "Fra poco vi lascio in ottime mani, ma adesso facciamo casino, dovete saltare tantissimo". "Senza saliva", "Non dovevo farlo" e "...Si tratta del giovanissimo, il 19enne che ha esordito come cantante nell'ultima edizione del talent. Emma Marrone però ha tenuto a precisare che voleva solo scherzare e che ... Il Tre conferma di avere dei numeri: «Per il live che faccio io si nasce e ci si prepara» C’è ancora il sole quando, alle 21 di ieri, sul palco del Brescia Summer Music allestito in Campo Marte sale gIANMARIA, il cantante - diventato famoso per la sua fortunata partecipazione a «X Factor» ...