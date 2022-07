Gf Vip 7, nella Casa torneranno tre Vipponi dell’ultima edizione? Il rumor (Di giovedì 14 luglio 2022) La macchina del Gf Vip sta già scaldando i motori per la prossima edizione. Sul web, hanno iniziato a circolare diversi rumor che vedono come protagonisti i prossimi concorrenti scelti da Alfonso Signorini. Di nuovo infatti al timone della grande macchina del Gf, il direttore del settimanale Chi. Come ogni anno, sarà lui a identificare i Vipponi che saranno reclusi all’interno della Casa di Cinecittà per la prossima stagione 2022-2023. Ed è stato lo stesso conduttore a sganciare le prime indiscrezioni circa i concorrenti scelti. Oltre a dare quasi per certa la presenza per la seconda volta di Pamela Prati, il conduttore ha lasciato intendere la presenza di un volto noto Rai. Si tratterebbe di George Ciupilan, ex protagonista seguitissimo, soprattutto sui social, de Il Collegio. Tra le opinioniste invece, sappiamo per ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 luglio 2022) La macchina del Gf Vip sta già scaldando i motori per la prossima. Sul web, hanno iniziato a circolare diversiche vedono come protagonisti i prossimi concorrenti scelti da Alfonso Signorini. Di nuovo infatti al timone della grande macchina del Gf, il direttore del settimanale Chi. Come ogni anno, sarà lui a identificare iche saranno reclusi all’interno delladi Cinecittà per la prossima stagione 2022-2023. Ed è stato lo stesso conduttore a sganciare le prime indiscrezioni circa i concorrenti scelti. Oltre a dare quasi per certa la presenza per la seconda volta di Pamela Prati, il conduttore ha lasciato intendere la presenza di un volto noto Rai. Si tratterebbe di George Ciupilan, ex protagonista seguitissimo, soprattutto sui social, de Il Collegio. Tra le opinioniste invece, sappiamo per ...

