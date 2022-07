Gentiloni: "Con lo stop al gas russo recessione Ue nel secondo semestre" (Di giovedì 14 luglio 2022) Il commissario Ue all'Economia: 'L'economia europea passa da una fase di rallentamento della crescita a una di frenata'. 'Seguiamo situazione Italia con preoccupato stupore' Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) Il commissario Ue all'Economia: 'L'economia europea passa da una fase di rallentamento della crescita a una di frenata'. 'Seguiamo situazione Italia con preoccupato stupore'

