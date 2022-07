Gender Gap: tra 132 anni raggiunta globale parità di genere (Di giovedì 14 luglio 2022) Pubblicato oggi dal World Economic Forum il Gender Gap Report 2022, documento che compara e classifica l’effettiva parità di genere all’interno di 146 Paesi del mondo. Secondo il report, si allarga la stima di anni necessari a raggiungere l’obiettivo: dai 100 precedenti al 2020, ai 132 del 2022. Le cause sono la pandemia, la diversità salariale, la discriminazione in ascesa, la debole ripresa dell’economia globale. Solo un quinto degli stati in analisi ha colmato di almeno l’1% il divario di genere: sul podio l’Islanda, Finlandia e Norvegia, agli ultimi posti Afghanistan, Pakistan, Iran, Congo. L’Italia fissa al 63esimo, molto dietro Spagna, Francia, Uganda e Zambia. Secondo la direttrice del WEF, Saadia Zahidi, “la crisi del costo della vita sta colpendo le donne in modo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Pubblicato oggi dal World Economic Forum ilGap Report 2022, documento che compara e classifica l’effettivadiall’interno di 146 Paesi del mondo. Secondo il report, si allarga la stima dinecessari a raggiungere l’obiettivo: dai 100 precedenti al 2020, ai 132 del 2022. Le cause sono la pandemia, la diversità salariale, la discriminazione in ascesa, la debole ripresa dell’economia. Solo un quinto degli stati in analisi ha colmato di almeno l’1% il divario di: sul podio l’Islanda, Finlandia e Norvegia, agli ultimi posti Afghanistan, Pakistan, Iran, Congo. L’Italia fissa al 63esimo, molto dietro Spagna, Francia, Uganda e Zambia. Secondo la direttrice del WEF, Saadia Zahidi, “la crisi del costo della vita sta colpendo le donne in modo ...

