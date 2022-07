Gazzetta: Napoli, per Dybala quinquennale da 5 milioni più bonus su presenze, gol e obiettivi di squadra (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli si è mosso per Dybala. Il direttore sportivo Giuntoli ha sondato il terreno per la questione diritti di immagine, il nodo più spinoso nella trattativa per portare l’argentino a Napoli ed ha ricevuto un’apertura dal suo entourage. La Gazzetta dello Sport parla anche dell’aspetto economico. L’offerta del Napoli arriverebbe a 6 milioni per 5 anni, tra parte fissa e bonus. “Sulla questione economica il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni di euro netti di base per l’ingaggio, che può salire a 6 e più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Al momento un’offerta più bassa di quella dell’Inter che però ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilsi è mosso per. Il direttore sportivo Giuntoli ha sondato il terreno per la questione diritti di immagine, il nodo più spinoso nella trattativa per portare l’argentino aed ha ricevuto un’apertura dal suo entourage. Ladello Sport parla anche dell’aspetto economico. L’offerta delarriverebbe a 6per 5 anni, tra parte fissa e. “Sulla questione economica iloffrirebbe unda 5di euro netti di base per l’ingaggio, che può salire a 6 e più con una serie dilegati a, gol edi. Al momento un’offerta più bassa di quella dell’Inter che però ha ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - Gazzetta_it : Napoli, #Koulibaly vola a Londra per firmare con il Chelsea - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - napolista : Gazzetta: l’entourage di #Dybala apre al #Napoli, i diritti di immagine non sarebbero un problema Paulo ha come sp… - zazoomblog : Gazzetta – Napoli Koulibaly è arrivato a Londra. Domani la firma con il Chelsea - #Gazzetta #Napoli #Koulibaly… -