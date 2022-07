Gazzetta – Napoli, Koulibaly è arrivato a Londra. Domani la firma con il Chelsea (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 17:42:21 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il difensore senegalese nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra Kalidou Koulibaly e il Napoli hanno accettato la proposta del Chelsea e il giocatore è già atterrato a Londra dove giovedì sosterrà le visite mediche. le cifre — Il difensore senegalese percepirà 10 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Per il suo cartellino invece (in scadenza l’anno prossimo), i blues verseranno 38 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 40 milioni che accontentano la richiesta iniziale del presidente De Laurentiis. l’addio — Koulibaly, o come soprannominato dai suoi tifosi KK, fu acquistato dal Genk nel 2014. In questi ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 17:42:21 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il difensore senegalese nella giornata di giovedì sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra Kalidoue ilhanno accettato la proposta dele il giocatore è già atterrato adove giovedì sosterrà le visite mediche. le cifre — Il difensore senegalese percepirà 10 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Per il suo cartellino invece (in scadenza l’anno prossimo), i blues verseranno 38 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 40 milioni che accontentano la richiesta iniziale del presidente De Laurentiis. l’addio —, o come soprannominato dai suoi tifosi KK, fu acquistato dal Genk nel 2014. In questi ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - Gazzetta_it : Napoli, #Koulibaly vola a Londra per firmare con il Chelsea - Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - VotaAntonio90 : RT @DiegoDeLucaTwit: La Gazzetta, da quando ha riportato che l’entourage di #Koulibaly ha negato di aver ricevuto offerte al rialzo del #Na… - MarcoYera : Dybala (e agente) avevano chiesto 10M a stagione per rinnovare con la Juve: mandati a stendere. L’Inter arrivava a… -