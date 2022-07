Gazzetta: il Napoli ha bloccato Acerbi solo per non restare spiazzato se fallissero le altre trattative (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli lavora al post Koulibaly. Tra i nomi in ballo anche quello del difensore della Lazio Francesco Acerbi. La Gazzetta dello Sport scrive che il sondaggio è soltanto un modo, per il club di De Laurentiis, di restare con le spalle coperte qualora non andassero in porto altre trattative. Il preferito resta Kim, del Fenerbahce. “Il centrale della Lazio Francesco Acerbi da tempo è in rotta con la tifoseria ed è in partenza da Roma. Il Napoli ha fatto un sondaggio con l’agente Federico Pastorello trovando il gradimento del giocatore. Parliamo di un classe 1988 per il quale la Lazio potrà chiedere al massimo 5 milioni anche se il Napoli vorrebbe darne meno. Ma il sondaggio Acerbi serve al club per non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Illavora al post Koulibaly. Tra i nomi in ballo anche quello del difensore della Lazio Francesco. Ladello Sport scrive che il sondaggio è soltanto un modo, per il club di De Laurentiis, dicon le spalle coperte qualora non andassero in porto. Il preferito resta Kim, del Fenerbahce. “Il centrale della Lazio Francescoda tempo è in rotta con la tifoseria ed è in partenza da Roma. Ilha fatto un sondaggio con l’agente Federico Pastorello trovando il gradimento del giocatore. Parliamo di un classe 1988 per il quale la Lazio potrà chiedere al massimo 5 milioni anche se ilvorrebbe darne meno. Ma il sondaggioserve al club per non ...

