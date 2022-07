GAZZETTA: Dybala, il Napoli preme. Giuntoli ha incontrato l’agente dell’argentino. La mossa di De Laurentiis (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli pronto all’offerta per Dybala : sarebbe la scossa dopo l’addio di Koulibaly. Spalletti e De Laurentiis accordo per l’assalto. Napoli-Dybala-DE Laurentiis. Il Napoli prepara l’assalto a Dybala, la piazza nervosa per l’addio a koulibaly potrebbe trovare nell’argentino un nuovo beniamino. Dybala, tornato a Torino per allenarsi in solitario,ha incontrato sia il suo agente Jorge Antun che l’intermediario Fabrizio De Vecchi, l’uomo che più di tutti si sta muovendo per trovare un accordo con un nuovo club, e Carlos Novel, l’uomo che cura gli sponsor. Insomma, Dybala vuole studiare la situazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della GAZZETTA dello Sport, De ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilpronto all’offerta per: sarebbe la scossa dopo l’addio di Koulibaly. Spalletti e Deaccordo per l’assalto.-DE. Ilprepara l’assalto a, la piazza nervosa per l’addio a koulibaly potrebbe trovare nell’argentino un nuovo beniamino., tornato a Torino per allenarsi in solitario,hasia il suo agente Jorge Antun che l’intermediario Fabrizio De Vecchi, l’uomo che più di tutti si sta muovendo per trovare un accordo con un nuovo club, e Carlos Novel, l’uomo che cura gli sponsor. Insomma,vuole studiare la situazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna delladello Sport, De ...

