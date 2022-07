Gazprom: “Non possiamo garantire il buon funzionamento di Nord Stream” (Di giovedì 14 luglio 2022) Ucraina: Gazprom non potrà garantire il buon funzionamento del gasdotto Nord Stream, che porta gas all’Europa arrivando in Germania. Sono previsti lavori di manutenzione. “Gazprom non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare la turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya fuori dal Canada, dove è in riparazione. In queste circostanze non è possibile garantire il funzionamento sicuro della stazione di compressione di Portovaya, che è una struttura fondamentale per il gasdotto Nord Stream”. Dice l’azienda russa. L’11 luglio scorso, l’azienda ha avviato i lavoro di manutenzione sul gasdotto, inclusi test di componenti meccanici e sistemi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Ucraina:non potràildel gasdotto, che porta gas all’Europa arrivando in Germania. Sono previsti lavori di manutenzione. “non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare la turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya fuori dal Canada, dove è in riparazione. In queste circostanze non è possibileilsicuro della stazione di compressione di Portovaya, che è una struttura fondamentale per il gasdotto”. Dice l’azienda russa. L’11 luglio scorso, l’azienda ha avviato i lavoro di manutenzione sul gasdotto, inclusi test di componenti meccanici e sistemi di ...

