Gas | il piano di Bruxelles per ridurre la dipendenza dalla Russia

(Di giovedì 14 luglio 2022) E’ ormai quasi pronto ilEuropeo per far fronte all'”inverno del gas” (ottobre-marzo) e risparmiare metano – soprattutto quello proveniente– utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso “campagne di risparmio di gas mirate alle famiglie per l’abbassamento del termostato di un grado, ma anche imponendo, laddove tecnicamente fattibile e applicabile, la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi”. Interventi normativi e incentivi “Nelle circostanze attuali, attraverso interventi normativi mirati e incentivi a partire dall’estate, combinati con il potenziale di risparmio derivante dall’attuazione deldi risparmio energetico, è possibileil costo di un’eventuale forte ...

L'obiettivo del nuovo Piano strategico dell'Ue è raggiungere un repentino risparmio di energia riducendo gli utilizzi e monitorando la situazione comunitaria.